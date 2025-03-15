Сотрудники УНК УМВД России по Костромской области провели встречу со студентами

В рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025» сотрудники областного Управления по контролю за оборотом наркотиков провели семинар для студентов Костромского государственного университета.
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