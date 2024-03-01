Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев отметил высокие темпы роста сельхозпроизводства в Ивановской области • В 2023 году индекс сельхозпроизводства в регионе – 105%, а по отдельным направлениям показатели существенно выше.
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