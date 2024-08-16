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От извращений – к гибели нации: Кузнецова указала на путь Запада и Украины на примере инцидента в зоне СВО

От извращений – к гибели нации: Кузнецова указала на путь Запада и Украины на примере инцидента в зоне СВО

Извращения и либерализм ведут к гибели нации. Кузнецова объяснила исход Украины и Запада на примере украинцев, изображавших нацистов в зоне спецоперации.

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