Финансист Финогенова посоветовала россиянам откладывать 20% сбережений на пенсию

Экономика сегодняБизнес и финансыФинансист Финогенова посоветовала россиянам откладывать 20% сбережений на пенсиюВозлагать больших надежд на государство при планировании доходов на пенсии не стоит, нужно завести свой «пенсионный проект».Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьННатальяФинансистка Офиногенова! Если ты имеешь доход в месяц 100000, я полагаю что да, тогда для тебя 20000 отложить на пенсию...тьфу и растереть. А если у меня 15000, и из них ещё взимается 13%, дабы платить таким богадулам как ты, а вас в России таких легион, большую зарплату, заткнись и не провоцируй народ.Комментировать
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