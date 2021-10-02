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Финансист Финогенова посоветовала россиянам откладывать 20% сбережений на пенсию

Финансист Финогенова посоветовала россиянам откладывать 20% сбережений на пенсию

Возлагать больших надежд на государство при планировании доходов на пенсии не стоит, нужно завести свой «пенсионный проект».

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Наталья
Финансистка Офиногенова! Если ты имеешь доход в месяц 100000, я полагаю что да, тогда для тебя 20000 отложить на пенсию...тьфу и растереть. А если у меня 15000, и из них ещё взимается 13%, дабы платить таким богадулам как ты, а вас в России таких легион, большую зарплату, заткнись и не провоцируй народ.

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