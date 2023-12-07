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Владимир Гиляровский – писатель и журналист, гнувший кочерги и ломавший рамки

Владимир Гиляровский – писатель и журналист, гнувший кочерги и ломавший рамки

8 декабря – день рождения Владимира Гиляровского, писателя, поэта, журналиста, актера, москвоведа, атлета, акробата, солдата, искателя приключений, да просто человека-глыбы, которому его друг Антон Чехов говорил: «Тебя не опишешь, ты ломаешь все рамки».

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