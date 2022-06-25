Бобруйск: имена, события, факты.

Каждый город красив по - своему. Как часто вы слышали эти слова? Может и не единожды, но часто ли задумывались об услышанном? В чем она - эта красота? Может в прямых проспектах или широких улицах, в высотных многоэтажных домах или в уютных скверах, в шумных праздниках или в тихих пригородах.
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