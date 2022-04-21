Сдавшие оружие военнослужащие ВСУ рассказали об условиях содержания и своем отношении к пыткам на украинской стороне

Сдавшие оружие военнослужащие ВСУ рассказали об условиях содержания и своем отношении к пыткам на украинской стороне

Издевательства над российскими военнопленными и пытки на украинской стороне недопустимы, уверены находящиеся в России добровольно сложившие оружие солдаты и офицеры вооруженных сил Украины.

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