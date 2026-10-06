Мишустин утвердил закрытие аэродрома "Остафьево" с 2026 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево". Официальное распоряжение вступит в силу 5 октября 2026 года.
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