В ЯНАО стартовал всероссийский турнир по пляжному волейболу «66 Параллель»

Команды-участники всероссийских соревнований пляжников «66 Параллель» собрались в Салехарде. На песчаных кортах уже сыграны первые волейбольные матчи, сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации города.
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