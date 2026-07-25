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Север Пресс

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В ЯНАО стартовал всероссийский турнир по пляжному волейболу «66 Параллель»

В ЯНАО стартовал всероссийский турнир по пляжному волейболу «66 Параллель»

Команды-участники всероссийских соревнований пляжников «66 Параллель» собрались в Салехарде. На песчаных кортах уже сыграны первые волейбольные матчи, сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации города.

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