Психолог Рязанова раскрыла два типа людей, которые помогают не по доброте душевной

Волонтерство — это полезная во всех смыслах деятельность. Ведь так человек помогает нуждающимся, решает социальные проблемы и развивается сам — участвует в командной работе, осваивает навыки, заводит новые знакомства и укрепляет связи с людьми.
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