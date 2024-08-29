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Психолог Рязанова раскрыла два типа людей, которые помогают не по доброте душевной

Психолог Рязанова раскрыла два типа людей, которые помогают не по доброте душевной

Волонтерство — это полезная во всех смыслах деятельность. Ведь так человек помогает нуждающимся, решает социальные проблемы и развивается сам — участвует в командной работе, осваивает навыки, заводит новые знакомства и укрепляет связи с людьми.

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