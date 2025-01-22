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Всё о женщинах

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Психолог рассказал, из-за чего появляется чрезмерная экономность и меркантилизм

Именно оно запускает процесс формирования чрезмерной экономности. Его смысл заключается в идее, что всегда чего-то будет не хватать: — Иногда это наследие от бабушек и дедушек, которые действительно пережили время дефицита, когда нигде ничего не было.

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