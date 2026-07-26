Дэнни Хайфонг: За критику Израиля на Западе увольняют, за бомбежку больниц — выписывают премии

Почему правящий класс США считает, что мировая депрессия и крах экономики — это приемлемая цена за попытку уничтожить Иран? Каким образом американская элита умудряется одновременно развязывать катастрофические войны и штамповать первого в истории долларового триллионера? Как Россия и Китай создали «стену БРИКС», о которую разбивается военная.
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