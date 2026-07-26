Поче­му пра­вя­щий класс США счи­та­ет, что миро­вая депрес­сия и крах эко­но­ми­ки — это при­ем­ле­мая цена за попыт­ку уни­что­жить Иран? Каким обра­зом аме­ри­кан­ская эли­та умуд­ря­ет­ся одно­вре­мен­но раз­вя­зы­вать ката­стро­фи­че­ские вой­ны и штам­по­вать пер­во­го в исто­рии дол­ла­ро­во­го трил­ли­о­не­ра? Как Рос­сия и Китай созда­ли «сте­ну БРИКС», о кото­рую раз­би­ва­ет­ся воен­ная.