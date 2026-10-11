Единственный в своем роде тестовый Феррари выставили на аукцион: цена удивит

Коллекционеров суперкаров ждет любопытный лот: аукционный дом RM Sotheby's готовит торги, на которые попадет Ferrari Daytona SP3 – причем не музейный экспонат, а тестовая машина с пробегом около 4700 километров.
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