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За рулем

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Единственный в своем роде тестовый Феррари выставили на аукцион: цена удивит

Единственный в своем роде тестовый Феррари выставили на аукцион: цена удивит

Коллекционеров суперкаров ждет любопытный лот: аукционный дом RM Sotheby's готовит торги, на которые попадет Ferrari Daytona SP3 – причем не музейный экспонат, а тестовая машина с пробегом около 4700 километров.

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