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В Сочи появится крупнейший специализированный медцентр для восстановления и реабилитации российских спортсменов

В Сочи появится крупнейший специализированный медцентр для восстановления и реабилитации российских спортсменов

СОЧИ, 27 сентября, ФедералПресс. В Сочи прошла церемония закладки камня на месте будущего крупнейшего в стране научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

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