🚗 По Крымскому мосту за 6 лет проехали 26 млн автомобилей Из них 13 миллионов – на полуостров, столько же – на Кубань, сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».
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🚗 По Крымскому мосту за 6 лет проехали 26 млн автомобилей Из них 13 миллионов – на полуостров, столько же – на Кубань, сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».