Американцы создают в немецком Штутгарте центр координации поставок оружия Киеву

Американцы решили создать в немецком Штутгарте Центр по координации поставок вооружения КиевуСогласно информации обнародованной CNN, на территории Германии создаётся специальный центр, который будет контролировать поставки вооружений Украине.
Американцы решили создать в немецком Штутгарте Центр по координации поставок вооружения КиевуСогласно информации обнародованной CNN, на территории Германии создаётся специальный центр, который будет контролировать поставки вооружений Украине.
Свежие комментарии