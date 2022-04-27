Военное обозрение

2 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Терехов Олег
    как будто их интересует мирное население, да вообще нахрена с этими пидорами вообще разговоры разговаривать?Группа ООН никак ...
  • федор
    А это прибежище нацистов и ублюдков со всего мира под названием Канада, возомнила себя государством с правом голоса? ...Парламент приютив...
  • Регина Толстоброва
    Увезли  все деньги  американским  скотам а теперь нам  только жалуется власть чт о  деньги  прилипли  к кровавым ручо...Нижняя палата кон...

Американцы создают в немецком Штутгарте центр координации поставок оружия Киеву

Американцы создают в немецком Штутгарте центр координации поставок оружия Киеву

Американцы решили создать в немецком Штутгарте Центр по координации поставок вооружения КиевуСогласно информации обнародованной CNN, на территории Германии создаётся специальный центр, который будет контролировать поставки вооружений Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх