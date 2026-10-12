Искусала экипаж: звезда «Жестоких игр» устроила дебош в самолете

Американскую актрису Сэльму Блэр арестовали после дебоша на борту самолета Delta Airlines. Об этом сообщает TMZ.
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