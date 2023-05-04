Собянин: В ближайшие пару лет полностью завершим обновление московского трамвайного парка

Ежедневно трамвай в Москве перевозит около 600 тысяч пассажиров. В трамвайном парке находится более 600 вагонов, большая часть из них – трехсекционные "Витязь-Москва", написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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