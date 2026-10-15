Ритуал развешивания гирлянд помогает создать ощущение уюта и контроля над ситуацией, а предвкушение праздника работает как эмоциональная "подушка безопасности" в период коротких дней и пасмурной погоды Клинический и кризисный психолог Карина Гюнтер поделилась в беседе с РИАМО, что стремление украсить елку и дом задолго до Нового года может быть способом отвлечься от текущих задач и окунуться в знакомую эмоциональную обстановку.