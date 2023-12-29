В психбольнице отметили Новый год – Дедом Морозом и Снегурочкой были собаки

В екатеринбургской психиатрической больнице № 3 сегодня отметили Новый год. Утренник для пациентов провели медики, а главными героями стали специально обученные собаки-терапевты – они выступили в роли Деда Мороза и Снегурочки.
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