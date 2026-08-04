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Профессор Никифоров: клещи в России переносят энцефалит и боррелиоз

Профессор Никифоров: клещи в России переносят энцефалит и боррелиоз

Российские клещи способны переносить опасные инфекции. Наиболее распространенными переносчиками являются таежный и лесной (европейский) виды, которые передают человеку энцефалит и боррелиоз, известный как болезнь Лайма.

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