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В восьми арктических странах обсудили расширение пограничного сотрудничества

В восьми арктических странах обсудили расширение пограничного сотрудничества

Вопросы спасения на воде и реагирования на загрязнение морей обсудили представители восьми стран — участниц Арктического форума береговых охран, 12 октября сообщает пресс-служба ФСБ России по восточному арктическому району.

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