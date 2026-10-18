Коляска в подъезде может обернуться штрафом: что запрещено хранить на лестничной площадке и чем рискуют жильцы Елена ГалицкаяОставленная у двери детская коляска, велосипед у лифта, обувная тумба в тамбуре или шкаф на лестничной площадке — привычная картина для многих многоквартирных домов.