Коляска в подъезде может обернуться штрафом: что запрещено хранить на лестничной площадке и чем рискуют жильцы Елена ГалицкаяОставленная у двери детская коляска, велосипед у лифта, обувная тумба в тамбуре или шкаф на лестничной площадке — привычная картина для многих многоквартирных домов.
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