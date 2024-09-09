Правительство России приняло решение компенсировать военным, военным пенсионерам и членам их семей расходы на использование личного авто во время командировок и отпусков.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Правительство России приняло решение компенсировать военным, военным пенсионерам и членам их семей расходы на использование личного авто во время командировок и отпусков.