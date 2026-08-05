Православные обсуждают, можно ли есть храмы и прочую символику

В Балашихе разгорелась необычная дискуссия вокруг городского сувенира. Местный культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» представил серию ремесленных пряников, посвященных истории и достопримечательностям города.
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