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Православные обсуждают, можно ли есть храмы и прочую символику

Православные обсуждают, можно ли есть храмы и прочую символику

В Балашихе разгорелась необычная дискуссия вокруг городского сувенира. Местный культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» представил серию ремесленных пряников, посвященных истории и достопримечательностям города.

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