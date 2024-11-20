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"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским

"Можете плакать": на Западе попрощались с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский© AP Photo / Wolfgang Rattay Своим решением ударить ATACMS по России Зеленский решил свою судьбу и судьбу своей страны, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.

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