Журова: под требования МОК для участия в ОИ подойдут только теннисисты из РФ

Из-за особенностей требований Международного олимпийского комитета (МОК), участие в Олимпийских играх от России может быть возможным только для теннисистов, считает депутат Государственной думы Светлана Журова.
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