Победителей премий по профмастерству среди инвалидов из Петербурга наградят премиями

Размер премий составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, утверждающее премии для победителей и их наставников национального чемпионата «Абилимпикс».
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