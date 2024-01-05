78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Соколова
    Надо принимать жесткие меры, а то эта Шваль распоясывается не на шутку.Подросток отобрал...
  • Владимир Шумаков
    Нашим футболистам играть можно только с дворовыми командами, и то смогут ли выиграть то...Ротенберг назвал ...
  • Эльдар Алиев
    ☝️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤬В Петербурге мужч...

Победителей премий по профмастерству среди инвалидов из Петербурга наградят премиями

Размер премий составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, утверждающее премии для победителей и их наставников национального чемпионата «Абилимпикс».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх