Новые примеры мужества и профессионализма российских военнослужащих в ходе СВО. Рядовой Игорь Леонов сослуживцами, обустраивая линию обороны на освобождённых позициях, попали под атаку ударных беспилотников.
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