Тайна генетики: ученые выяснили, кто из родителей передает свой интеллект ребенку Юлия ЧелкановаНедавние исследования в области генетики пролили свет на один из самых интригующих вопросов: кто из родителей, мать или отец, в большей степени влияет на уровень интеллекта своего ребенка? Эта тема долгое время будоражила умы ученых, а также родителей, желающих понять, какие факторы формируют умственные способности их детей.