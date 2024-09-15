НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алик Гумер
    Дерьмом был , дерьмом жил ....  !  Русофоб сраный и холоп врага !!!                   О ком и о чем  тужить ?   О сош...Ушел из жизни Ник...
  • Алик Гумер
    Во бля -  это дерьмо - нелюдь , не то что даже недочеловек , еще и экологию будет портить ?    Через очищающий костер...Ушел из жизни Ник...
  • Владимир Фердман
    А если в доме температура выше нормативной можно не платить? И кто фиксировать будет показатели - придется создавать ...Пенсионеры освобо...

Тайна генетики: ученые выяснили, кто из родителей передает свой интеллект ребенку

Тайна генетики: ученые выяснили, кто из родителей передает свой интеллект ребенку

Тайна генетики: ученые выяснили, кто из родителей передает свой интеллект ребенку Юлия ЧелкановаНедавние исследования в области генетики пролили свет на один из самых интригующих вопросов: кто из родителей, мать или отец, в большей степени влияет на уровень интеллекта своего ребенка? Эта тема долгое время будоражила умы ученых, а также родителей, желающих понять, какие факторы формируют умственные способности их детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх