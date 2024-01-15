Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как приготовить сборную солянку быстро. Показываем проверенный рецепт

Как приготовить сборную солянку быстро. Показываем проверенный рецепт

Отличительная черта хорошей солянки это использование солений в сочетании с копченостями. Удобнее всего в приготовлении использовать остатки, которые наверняка еще остались после праздников, подойдет и мясо, и колбаса.

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