Independent: делегация США в Лондоне выставит ультиматум Киеву в пользу России

Представители Соединённых Штатов отправятся в Лондон, чтобы представить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не для переговоров по урегулированию конфликта, написало британское издание Independent.
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