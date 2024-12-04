«ЛизаАлерт» Крым: пропал 73-летний житель Джанкойского района

Крымские волонтеры отряда «ЛизаАлерт» разместили в социальной сети ориентировку на пожилого человека:«Пропал Скворцов Анатолий Сергеевич 73 года (1951 год рождения), село Комсомольское, Джанкойский район».
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