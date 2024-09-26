РИА Новости: бутылка хорошего вина из России не может стоить меньше 500 рублей

Качественная бутылка российского вина в магазине не должна стоить меньше 500 рублей. Об этом РИА Новости заявил главный винодел компании "Дербент вино", входящей в Ассоциацию виноградарей и виноделов России, Шамиль Алиев.
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