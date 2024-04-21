Разнообразие пенсий в России: какие варианты пенсионного обеспечения предусмотрены Ольга ВайленкоПенсионная система Российской Федерации предлагает разнообразные виды пенсий, соответствующих различным жизненным ситуациям и статусам граждан.
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