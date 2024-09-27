На Смоленщине расширена категория получателей бесплатных участков из числа участников СВО

Закон принят Смоленской областной Думой на очередном заседании 26 сентября. Напомним, в июле 2023 года региональный парламент принял закон, в соответствии с которым право на бесплатный земельный участок для личного пользования на территории области имеют ветераны боевых действий, которые удостоены звания Героя Российской Федерации или награждены орденами за заслуги, проявленные в ходе СВО.