На Смоленщине расширена категория получателей бесплатных участков из числа участников СВО

Закон принят Смоленской областной Думой на очередном заседании 26 сентября. Напомним, в июле 2023 года региональный парламент принял закон, в соответствии с которым право на бесплатный земельный участок для личного пользования на территории области имеют ветераны боевых действий, которые удостоены звания Героя Российской Федерации или награждены орденами за заслуги, проявленные в ходе СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии