Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине расширена категория получателей бесплатных участков из числа участников СВО

На Смоленщине расширена категория получателей бесплатных участков из числа участников СВО

Закон принят Смоленской областной Думой на очередном заседании 26 сентября. Напомним, в июле 2023 года региональный парламент принял закон, в соответствии с которым право на бесплатный земельный участок для личного пользования на территории области имеют ветераны боевых действий, которые удостоены звания Героя Российской Федерации или награждены орденами за заслуги, проявленные в ходе СВО.

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