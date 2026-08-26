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Times Radio: «Британский премьер попался на удочку кибер-подразделения российских спецслужб»

Times Radio: «Британский премьер попался на удочку кибер-подразделения российских спецслужб»

Лишь недавно занявший должность премьера Энди Бернем успел вляпаться в громкий скандал. Об этом в эфире Times Radio  заявил бывший младший министр по вопросам безопасности Великобритании Том Тугендхат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;...Почему премьер-министр полагался на то, что номер передаст ему друг?&quot;                                                                                                   Почему-Почему? Да по тому, что деградация в Британии зашкаливает, а идиотов во власти немерено.
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