Times Radio: «Британский премьер попался на удочку кибер-подразделения российских спецслужб»

Лишь недавно занявший должность премьера Энди Бернем успел вляпаться в громкий скандал. Об этом в эфире Times Radio заявил бывший младший министр по вопросам безопасности Великобритании Том Тугендхат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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