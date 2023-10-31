Все социальные выплаты в РФ увеличатся на 7,5% в 2024 году

Россиянам проиндексируют выплаты в 2024 году на 7,5%. Повышение коснется всех соцвыплат, включая материнский капитал, льготные пособия для семей с детьми и многодетных семей, а также различного рода выплаты малоимущим семьям.
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