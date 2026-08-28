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Почему тушь размазывается: 7 ошибок, которые портят макияж

Почему тушь размазывается: 7 ошибок, которые портят макияж

Даже самая хорошая тушь иногда оказывается под глазами уже через пару часов после нанесения. Чёрные точки на верхнем веке, серые разводы под глазами и осыпавшийся пигмент обычно принято списывать на «плохую» формулу.

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