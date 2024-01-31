Отгрузки ГК «Астра» в 2023 году выросли на 75% - до рекордных 11,2 млрд рублей

Отгрузки ГК «Астра» в 2023 году достигли рекордного показателя за всю историю компании. Они выросли на 75% год к году и достигли рекордных 11,2 млрд рублей благодаря активной экспансии бизнеса, развитию продуктов и сервисов экосистемы, сказано в отчетности компании.
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