Отгрузки ГК «Астра» в 2023 году выросли на 75% - до рекордных 11,2 млрд рублей

Отгрузки ГК «Астра» в 2023 году достигли рекордного показателя за всю историю компании. Они выросли на 75% год к году и достигли рекордных 11,2 млрд рублей благодаря активной экспансии бизнеса, развитию продуктов и сервисов экосистемы, сказано в отчетности компании.