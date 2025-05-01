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Юрист Соловьёв: хорошо бы дело Долиной с квартирой стало неким прецедентом

Юрист Соловьёв: хорошо бы дело Долиной с квартирой стало неким прецедентом

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал апелляционную жалобу на решение о признании незаконной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной.

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