Точка притяжения: почему сейчас выгодно инвестировать в курортную недвижимость

Реклама. ООО "СЗ "Резиденция Рощино". ИНН 7814778868, Проектная декларация № № 47-001085 от 04.12.2024, Токен: 2VfnxvbMgXSОдним из перспективных направлений на рынке недвижимости в последние годы становится развитие рекреационного сектора, когда россияне приобретают жилье, в том числе сервисные апартаменты, для сдачи в аренду, становясь таким образом соинвесторами.