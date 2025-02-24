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Точка притяжения: почему сейчас выгодно инвестировать в курортную недвижимость

Точка притяжения: почему сейчас выгодно инвестировать в курортную недвижимость

Реклама. ООО "СЗ "Резиденция Рощино". ИНН 7814778868, Проектная декларация № № 47-001085 от 04.12.2024, Токен: 2VfnxvbMgXSОдним из перспективных направлений на рынке недвижимости в последние годы становится развитие рекреационного сектора, когда россияне приобретают жилье, в том числе сервисные апартаменты, для сдачи в аренду, становясь таким образом соинвесторами.

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