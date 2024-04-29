BHP дорабатывает предложение по поглощению Anglo American

Крупнейшая в мире горнодобывающая группа BHP обдумывает свой следующий шаг после того, как на прошлой неделе Anglo American отклонила ее первоначальное предложение по приобретению в размере $39 млрд, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
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