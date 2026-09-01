Инфляция в еврозоне достигла трёхлетнего максимума

Годовая инфляция в еврозоне в августе 2026 года ускорилась до 3,3% — с 2,9% месяцем ранее. Показатель стал самым высоким с сентября 2023 года и заметно превысил целевой уровень ЕЦБ в 2%.
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