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Инфляция в еврозоне достигла трёхлетнего максимума

Инфляция в еврозоне достигла трёхлетнего максимума

Годовая инфляция в еврозоне в августе 2026 года ускорилась до 3,3% — с 2,9% месяцем ранее. Показатель стал самым высоким с сентября 2023 года и заметно превысил целевой уровень ЕЦБ в 2%.

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