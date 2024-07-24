Опрос: многие петербуржцы знают, что можно нанести вред памятнику, прикасаясь к нему «на удачу»

Или загадывая желание «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос и выяснили, что многие петербуржцы знают, что можно нанести вред памятнику, прикасаясь к нему «на удачу» или загадывая желание.
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