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«Настоящая дружба»: кто оказался хитрее — украинцы или казахи (ФОТО)

«Настоящая дружба»: кто оказался хитрее — украинцы или казахи (ФОТО)

За последние два года украинцы утвердили свои позиции в Казахстане. По всей стране появились разветвленные мафиозные синдикаты, которые контролируют наркотрафик и травят молодых казахов синтетическими наркотиками.

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