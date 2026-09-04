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Царьград

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Почему русские снимают деньги с вкладов и несут в фонды

Почему русские снимают деньги с вкладов и несут в фонды

За год число вкладчиков, выбравших фонды денежного рынка, выросло на 41%. Эксперты считают, что люди устали от низкой доходности депозитов.

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