Эстонский политик призвал вернуть украинских беженцев вместо отправки миротворцев

Это же надо,в Эстонии населения 1.3 миллиона пытается содержать и помогать стране с населением в 20 миллионов.Причем на Украине сами все Майданом начали!

Eduard

На Украине ВСУ только убито с пол мпллиона или больше.Не ужели отряд эстонских засранцев чтонто изменит.Власти на плевать,что ктонто без руки или ноги будит,или вообсе клочки останутся.Власть в Европе забыла на кого работать должна!