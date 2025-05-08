Глава Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме подверг критике планы правительства по возможной отправке эстонских военных в Украину.
Эстонский политик призвал вернуть украинских беженцев вместо отправки миротворцев
Комментарии
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Eduard
Мартин Хельме хоть и деревенский дурак,но намного здравомыслящий!
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12 час.
Eduard
Это же надо,в Эстонии населения 1.3 миллиона пытается содержать и помогать стране с населением в 20 миллионов.Причем на Украине сами все Майданом начали!
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12 час.
Eduard
На Украине ВСУ только убито с пол мпллиона или больше.Не ужели отряд эстонских засранцев чтонто изменит.Власти на плевать,что ктонто без руки или ноги будит,или вообсе клочки останутся.Власть в Европе забыла на кого работать должна!
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12 час.
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