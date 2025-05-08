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Политика как она есть

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Эстонский политик призвал вернуть украинских беженцев вместо отправки миротворцев

Эстонский политик призвал вернуть украинских беженцев вместо отправки миротворцев

Глава Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме подверг критике планы правительства по возможной отправке эстонских военных в Украину.

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Комментарии
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Eduard
Мартин Хельме хоть и деревенский дурак,но намного здравомыслящий!
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12 час.
Eduard
Это же надо,в Эстонии населения 1.3 миллиона пытается содержать и помогать стране с населением в 20 миллионов.Причем на Украине сами все Майданом начали!
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12 час.
Eduard
На Украине ВСУ только убито с пол мпллиона или больше.Не ужели отряд эстонских засранцев чтонто изменит.Власти на плевать,что ктонто без руки или ноги будит,или вообсе клочки останутся.Власть в Европе забыла на кого работать должна!
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12 час.
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