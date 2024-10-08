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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о 4:0 с «Куньлунем»: «Порадовала игра вратаря Кульбакова. Он был третьим защитником, начинал атаки. Было бы здорово, если бы один или два гола забили с его передач. Но увлекаться этим не надо»

«Когда получаешь недельный перерыв, есть две стороны медали: плюс в том, что можно перевести дыхание, а с другой стороны, ты теряешь игровой ритм.

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