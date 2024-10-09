Специалист Князев: штрафы за оскорбление педагогов не будут эффективно работать

Введение штрафов за оскорбления педагогов может быть неэффективной мерой. Об этом рассказал председатель Московской коллегии адвокатов и директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев, передает Pravda.
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